ºòÇ¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºSÇÆ¼Ô¥ë¥¬¥ë¤Ï6ÈÖ¡£¿ù»³À²»Õ¤Ï¡ÖÌµÆñ¤ÊÏÈ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¡£³¤³°½é±óÀ¬¤ÎÁ°Áö¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï11Ãå¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¸¡±Ö¡¢ÊüËÒ¤ò·Ð¤Æº£µ¨¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¸å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¡£ÂÎ½Å¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÇÏ¼«¿È¤¬ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÇÁ°Áö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂÎ½Å¤Ç½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅöÆü¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£