²áµî21Àï¤Ç6²ó¤â8ÏÈ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤Ï6ÏÈ12ÈÖ¤Ë·èÄê¡£¹âÌø¿ð»Õ¤Ï¡ÖÂç³°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¡£28Æü¤ÎÄ«¤ÏºäÏ©¤ÇÁÇ·Ú¤¤Áö¤ê¤òÈäÏª¡£¡ÖÆ°¤­¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤â¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈá´ê¤ÎG1À©ÇÆ¤Ø´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£