¡Ö¹­Åç£°¡Ý£´ºå¿À¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ëÌë¤Î¹­Åç¤Ë¡¢ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£²ù¤·ÎÞ¤«¤é£±£¸£²Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç£¸²ó£²¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤¢¤ÎÆü¤Ï¥«¡¼¥×¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¤«¤­¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï°ã¤¦¡£¡Ö½éÀï¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤¢¤È£±»à¤Ç´°Éõ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤¦±¦ÏÓ¤Î¼ª¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤¸×ÅÞ¤ÎÇï¼ê¤¬¶Á¤¤