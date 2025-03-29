¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¿áÆà»Ò¡Ê23¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÅÔÆâ¤Ç»£±Æ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ²¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈËþÂ­¤²¤Ê¾Ð´é¡£6·î28Æü³«Ëë¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£