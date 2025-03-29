¡ÈÆ»¤Î±Ø¤Î²ÎÉ±¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÉÔÃÎ²ÐÎë¹á¡Ê50¡Ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦Åì½½¾ò¤ÎÏ·ÊÞ¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥À¥ó¡×¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤Îøµã¤¯¤è¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£µòÅÀ¤Ï·§ËÜ¤Ç¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¡£¡Ö°ÎÂç¤ÊÊý¡¹¤¬²Î¤Ã¤Æ¤­¤¿¾ì½ê¤Ç»ä¤â²Î¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·ÌóÈ¾Ç¯¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«¹ÈÇò