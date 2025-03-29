¡Ú¥×¥é¥Ë¥Ä¥¡¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤Ï28Æü¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥×¥é¥Ë¥Ä¥¡¤Ç¸Ä¿ÍÂè28Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨¸Ä¿Í¤Ç5ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£