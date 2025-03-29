¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥° ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½4¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯3·î27Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ËÂçÃ«¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë4·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤À¾¯¤·»þº¹¥Ü¥±¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë´°Á´¤ËÄ¾¤·¤­¤Ã¤Æ¤«¤é¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼çÍ×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÂçÅýÎÎ¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤Ï¹±Îã¹Ô»ö¤À¤¬