［ワシントン２８日ロイター］ - 米商務省が２８日発表した２月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．５％上昇した。１月の伸びと同じで、市場予想と一致した。物価の「瞬間風速」を示す前月比も０．３％上昇した。モノとサービス双方の価格が上昇する中でも、消費が回復した。米経済の３分の２以上を占める個人消費は０．４％増と、前月の０．３％減（下方改定）からプラスに転じ、市場予想の０．５％増を上回
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