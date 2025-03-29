［ワシントン２８日ロイター］ - 米商務省が２８日発表した２月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．５％上昇した。１月の伸びと同じで、市場予想と一致した。物価の「瞬間風速」を示す前月比も０．３％上昇した。モノとサービス双方の価格が上昇する中でも、消費が回復した。米経済の３分の２以上を占める個人消費は０．４％増と、前月の０．３％減（下方改定）からプラスに転じ、市場予想の０．５％増を上回