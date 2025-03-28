今月のサウジアラビア戦（0-1）、オーストラリア戦（0-2）で連敗を喫した中国代表は、現在2026ワールドカップ・アジア最終予選のグループC最下位に沈んでいる。すでに自力でのワールドカップ出場権獲得は消滅し、残る希望は4位以内に滑り込んでのプレイオフラウンド進出だ。まだ希望が消えたわけではないとはいえ、失望は大きいだろう。この結果に『BBC』は「サッカー大国になるとの中国の野望は崩れ去った」とまとめている。2010