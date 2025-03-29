NY株式28日（NY時間11:06）（日本時間00:06） ダウ平均41745.30（-554.40-1.31%） ナスダック17417.86（-386.17-2.17%） CME日経平均先物36500（大証終比：-510-1.40%） 欧州株式28日GMT15:06 英FT100 8649.97（-16.15-0.19%） 独DAX 22401.18（-277.56-1.22%） 仏CAC40 7908.50（-81.61-1.02%） 米国債利回り 2年債 3.937（-0.053） 10年債 4.280（-0.079） 30年債 4