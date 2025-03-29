１８９６年：京仁線（ソウル―仁川）鉄道の敷設権を米国人モールスに許可１９８８年：マクドナルド韓国１号店がソウルにオープン１９９５年：経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）に加盟１９９９年：平壌で第４回米朝ミサイル協議始まる２００１年：仁川国際空港が開港著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止