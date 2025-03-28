中国地震台ネットワークは北京時間28日午後2時20分ごろ、ミャンマー国内の北緯21．85度、東経95．95度付近でマグニチュード（M）7．9の地震が起きたことを観測しました。震源の深さは30キロでした。震央（震源地から真上の地表）から中国までは最短で294キロで、中国南西部の雲南省瑞麗市政府所在地から震央までの距離は310キロ離でした。雲南省の西双版納（シーサンパンナ）、麗江、大理の各地では強い揺れを感じました。また、タ