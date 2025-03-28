１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場経験のある森が２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。再び加熱調理用のカキを生食する姿を投稿した。３０％引きとなって売られていたカキをパックから取り出すと、「香ばしい匂いがする」といってビールに浸した。「消毒だよ」と語り、そのまま口へ。「ビールに泡がカキをねじ込むことによってめちゃくちゃ美味しい」と、