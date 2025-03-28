大谷翔平 写真：Imagn/ロイター/アフロ ＜2025年3月27日（木）（日本時間28日）MLB本拠地開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース 対 デトロイト・タイガース ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平選手（30）は、ホーム開幕戦となったデトロイト•タイガースとの試合に1番