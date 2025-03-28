損害保険大手のＭＳ＆ＡＤホールディングス（ＨＤ）は２８日、傘下の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険が２０２７年４月の合併に向けて検討に入ると発表した。人口減少で国内市場が縮小する中、合併で経営効率を高める狙い。実現すれば国内損保で首位に躍り出る。売上高にあたる正味収入保険料（国内）で三井住友海上は国内３位、あいおいニッセイ同和は４位。合併すれば、２４年３月期決算ベースで２兆９９