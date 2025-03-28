[3.24 練習試合 U-17日本代表 3-3 東京国際大]U-17日本代表は4月4日(日本時間4月5日2時15分開始)にAFC U17アジアカップ サウジアラビア2025第1戦でU-17UAE代表と対戦する。サウジアラビアへの出発前日(3月24日)に東京国際大と練習試合(45分×2本)を実施。FW吉田湊海(鹿島ユース)が同点ヘッドを決めた。1本目29分、FW小林志紋(広島ユース)の絶妙な左CKに対し、中央へ飛び込んでヘディングシュート。「(小林)志紋からめっちゃい