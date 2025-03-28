イスラエル軍は28日、レバノンの首都ベイルート近郊を攻撃した。ロイター通信などが伝えた。首都周辺への攻撃は、昨年11月にイスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で合意された停戦後初めてとみられる。イスラエル軍はこの日、レバノン側からイスラエル北部に向けてロケット弾が撃ち込まれたと主張しており、その報復とみられる。ロイターによると、イスラエル軍はヒズボラのドローン（無人機）保管施設を攻撃した