マクニカ ネットワークス カンパニー セキュリティ第4事業部 事業部長の高橋峻氏マクニカは、未来にタネまくメディア勉強会「実社会にも影響が？！DX時代に忍び寄る新たな脅威」を3月18日に開催した。今回の勉強会では、実世界とサイバー空間の相互連携によって生まれている新たな脅威や国内産業界の実情、製品セキュリティを取り巻く法規制の動向、およびOTセキュリティの課題・現状と対策などについて説明した。「現在、多くの企