テレビ東京は4月4日から経済ドキュメンタリー『日経スペシャル ガイアの夜明け』（毎週金曜後10：00）を大きくリニューアルする。その初回は「独占！ビッグモーターその後密着1年半…再建への苦闘」を放送する。【番組カット】ビッグモーターのその後…会社名が入った外装シールが張り替えられる2023年12月に放送し、注目を集めた特集「追跡！ビッグモーター」のその後を追った独占取材ドキュメンタリー。保険金の不正請求問