ミャンマーを震源とする大地震で、これまでにミャンマー国内では144人が死亡したと発表されたほか、タイでも高層ビルが崩壊して死傷者が出るなど、甚大な被害が発生しています。大きな揺れで建物が崩れ、がれきの山と化したモスク。ミャンマー中部マンダレー近郊で発生したマグニチュード7.7の大地震で、軍事政権は国内で144人の死亡が確認されたほか、732人が負傷したと明らかにしました。通信状況が不安定な地域も多く、被害はさ