全日本プロレスは２８日、世界ジュアヘビー級王者・ＭＵＳＡＳＨＩが急性胃腸炎のため２９日の大田区大会を欠場すると発表した。ＭＵＳＡＳＨＩは同大会でタッグパートナーの吉岡世起を相手に防衛戦が組まれていたが、延期となった。また、一部対戦カードが変更される。ＭＵＳＡＳＨＩの欠場に伴い、黒潮ＴＯＫＹＯジャパンが参戦。第１試合の６人タッグマッチで青柳亮生、長尾一大心と組み、田村男児、井上凌、吉岡世起組と対