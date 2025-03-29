連立政権樹立で、他の3党の党首らと笑顔を見せるグリーンランドのデモクラティット党のニールセン党首（左から2番目）＝28日、ヌーク（ロイター＝共同）【ロンドン共同】デンマーク自治領グリーンランドの議会選で第1党となったデモクラティット党が28日、他の3党と連立政権樹立で合意した。地元メディアが同日報じた。グリーンランド領有を狙うトランプ米大統領の圧力に対抗するため結束し「自分たちの将来は自分で決める」との