元タレント・中居正広氏の女性トラブルで揺れるフジテレビのスポンサー離れが現在も続いている。２月のフジ・メディア・ホールディングスの取締役会後には、同社の営業社員が１月末時点でＡＣに差し替えたＣＭの数が３１１社にのぼったと発表した。２７日に行われた取締役では、新たに日枝久取締役相談役の退任、役員体制刷新の人事が発表された。３１日の第三者委員会の調査報告、清水賢治社長らの会見を前に、一部スポンサー