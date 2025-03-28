女優・仲里依紗（35）が28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、親友タレントの告白に驚く場面があった。大の仲良しであるタレント・ぺえとのトーク動画。そこで仲が「ぺえちゃんって、湯船に浸かるタイプ?」と質問すると、ぺえは「私はお風呂入るなら、湯船浸かるね」と答える。仲が「偉いね」と褒めるも、ぺえは「だけど、3日に1回ね」と明かした。仲が「風呂キャンセル界隈じゃん!でも、家から出ないしね」とい