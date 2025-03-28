◆ロッテの新外国人・ボスは来日初登板NPBは28日、29日の予告先発投手を発表した。中日との開幕戦に5−0で快勝したDeNAは、2年ぶりに復帰したトレバー・バウアーが先発。対する中日はプロ13年目を迎える松葉貴大に開幕第2戦を託す。巨人との開幕戦で逆転負けを喫したヤクルトは、昨季チーム最多の9勝を挙げた吉村貢司郎が先発。オリックスはFAで広島から移籍してきた九里亜蓮が新天地デビュー戦に臨む。3月29日の対戦カー