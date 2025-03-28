◆ソフトバンク2―8ロッテ（28日、みずほペイペイドーム）快投から一転、エース有原航平の大乱調にスタンドは一気に静まり返った。1点リードの6回。無死からの4連打などで4点を失うと、2死一塁から佐藤に右翼席へ2ランを浴びた。一挙6失点。冷静な右腕もマウンド上で表情が一気に曇った。2年連続の開幕投手で、5回まで一人の走者も許さない完全投球から、大崩れとなった。「6回をビッグイニングにしてしまったことが一番の反