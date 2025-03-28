◇セ・リーグ巨人6―5ヤクルト（2025年3月28日東京D）巨人はヤクルトとの開幕戦で終盤に5点差を追いついて延長戦に持ち込み、延長10回に若林の適時打でサヨナラ勝ち。2年連続のリーグ優勝と13年ぶり日本一に向けて劇的な白星スタートとなった。新戦力がそろって大暴れした。ソフトバンクからFA移籍で加入した甲斐がともに先頭打者として9回の同点劇、延長10回のサヨナラ劇を演出する安打を放つなど、いきなり3安打猛打