プロ野球は２８日、セ、パ両リーグで開幕し、連覇を目指す巨人はヤクルトにサヨナラ勝ち。昨季パ・リーグ覇者のソフトバンクはロッテに敗れ、黒星発進となった。◇オリックス３―２楽天（パ・リーグ＝２８日）――オリックスがサヨナラ勝ち。同点の九回、若月が適時打を放って試合を決めた。先発の宮城が８回２安打１失点と好投。楽天は終盤に追いついたが、及ばなかった。◇ロッテ８―２ソフトバンク（パ・リーグ＝２８日）