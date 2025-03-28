【J1第7節】(ヨドコウ)C大阪 1-1(前半1-0)浦和<得点者>[C]ラファエル・ハットン(2分)[浦]渡邊凌磨(83分)<警告>[C]進藤亮佑(63分)[浦]マテウス・サヴィオ(33分)観衆:18,366人主審:御厨貴文└浦和MF渡邊凌磨が復帰戦で千金同点弾も…C大阪と引き分けて両チーム今季2勝目はお預けに