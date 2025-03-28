「巨人６−５ヤクルト」（２８日、東京ドーム）バックネット裏の最前列席で、競泳男子で五輪銀メダリストの入江陵介氏が観戦した。入江氏は白のＴシャツを着用し、両チームのプレーに熱視線。テレビ中継でも常に映る場所ということもあって、ＳＮＳでは「バックネット最前列に入江陵介」、「入江くんだー！！」、「入江陵介さん観戦してる」、「バッターボックスの真後ろに！」、「入江陵介さんいる？そっくりさん？」、「気