阪神・村上頌樹投手（２６）が、開幕戦となった２８日の広島戦（マツダ）に先発。８回２／３、１３５球を投げて４安打無失点の力投でチームを勝利に導いた。初回に同学年・佐藤輝明内野手（２６）の１号２ランで先制点をもらった右腕。勢いに乗って初回を三者凡退に抑えると、２回はモンテロ、秋山、ファビアンの中軸を三者連続三振に仕留めた。「新外国人２人と、去年相性が悪かった秋山さんを３人で取れたのは本当によかった