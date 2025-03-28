【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・赤星優志―ヤクルト・吉村貢司郎（１４時・東京ドーム）◆ＤｅＮＡ・バウアー―中日・松葉貴大（１４時・横浜）◆広島・床田寛樹―阪神・富田蓮（１４時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆西武・渡辺勇太朗―日本ハム・加藤貴之（１４時・ベルーナドーム）◆オリックス・九里亜蓮―楽天・古謝樹（１４時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・大関友久―ロッテ・ボス（１４時・み