◇セ・リーグ巨人6―5ヤクルト（2025年3月28日東京D）巨人の若林楽人外野手（26）が開幕戦からサヨナラ打を含む4安打2打点の大暴れ。チームの劇的な勝利に大きく貢献した。巨人の開幕戦4安打は1972年の王貞治以来53年ぶり球団2人目。負傷離脱中の丸に代わって「1番・左翼」で先発出場。初回の第1打席でいきなり中前打を放つと、0―5で迎えた8回には左前打で反撃の口火を切り、キャベッジの2ランで本塁生還を果たした。