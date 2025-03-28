28日、地震による建物の倒壊現場で作業する人ら＝タイ・バンコク（タイ軍提供・共同）【ヤンゴン、バンコク共同】強い揺れの直後、バンコク中心部で建設中だった高層ビルが一瞬で崩れ落ちた。白い煙が周囲を包み込む。「逃げろ、ビルが崩れた」。28日午後にミャンマーとタイを襲った地震。市民らは悲鳴を上げて逃げ惑った。「死者数が増えそうだ」。消防当局者は言葉少なに語った。震源となったミャンマーの軍事政権は全土で14