◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６Ｘ―５ヤクルト＝延長１０回＝（２８日・東京ドーム）巨人が劇的な展開で開幕白星を飾った。６回までに５点をリードされる苦しい展開だったが、８回にキャベッジが来日１号となる２ランで反撃ののろしを上げ、９回は５安打を集め吉川尚輝の中前への２点適時打で同点に。延長１０回に１番・左翼で開幕スタメンをつかんだ若林楽人がこの日４本目となる安打でサヨナラ勝ちを決めた。キャベッジは初