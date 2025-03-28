新潟県長岡市にある精肉店の貼り紙がSNSで反響を呼んでいる。一人娘の卒園式に両親で出席するため、臨時休業を伝える貼り紙だ。娘の成長を見守りたい店主の親心が生んだ特別な一日に密着した。 ■反響呼んだ貼り紙 その理由は“一人娘の卒園式” 3月、SNSに投稿され、2．6万いいねを集めた1枚の写真…投稿されたSNSには「よく総菜を買いに行く職場近くの精肉店に見慣れぬ張り紙。でも読んでほっこり」と書かれていた。一体どん