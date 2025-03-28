横浜市役所横浜市は４月１日付で、「責任職」と位置付ける係長級以上の人事異動を発令する。昨年相次いで問題が発覚した教育委員会に区局長級ポスト「教育行政監」を新設し、ガバナンス（組織統治）の強化を図る。異動対象は２３９９人（前年度比５１７人減）で、部局の大幅な再編により過去最大規模だった昨春の約８割となる。各組織の指揮を執る区局長級の異動は前年度比１７人減の２１人。国際、資源循環、建築、消防の各局