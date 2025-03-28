◇プロ野球セ・リーグ巨人6×-5ヤクルト(28日、東京ドーム)巨人の新加入選手・キャベッジ選手が死球を受け、怒りの表情を見せました。巨人は3点ビハインド9回、ランナー1塁3塁で1番・若林楽人選手がタイムリーで1点を返します。さらに1塁3塁でこの日ホームラン1本含む3安打のキャベッジ選手に打席が回ります。ヤクルトの5番手・田口麗斗投手の3球目が抜け、キャベッジ選手の頭部付近に来ると右手に当たり、激しく怒りの表情を見