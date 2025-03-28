2025年3月28日、韓国・JIBSは「海外旅行をする一部の韓国人観光客の度を超えたマナー違反行為が国全体のイメージを失墜させるとの指摘する声が上がっている」と伝えた。記事によると、韓国広報専門家の徐ギョン徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授は同日、自身のSNSで最近日本のある神社が韓国人観光客の出入りを禁止した事例を紹介し、懸念を示した。徐教授が言及した神社は、長崎県対馬市にある和多都美神社で、最近SNSの投稿を