ファッションデザイナーのコシノジュンコ氏が、30日放送のテレビ大阪『関西リーダー列伝』（後2：00）に登場する。【写真】若き日のコシノジュンコ氏ら文化服装学院“花の9期生”大阪・関西の未来を変えるリーダーに焦点を当て、知られざる過去をドラマ化、さらに現在進行形の挑戦も徹底取材する番組。今回のリーダー・ジュンコ氏は、大阪・岸和田が生んだ世界的デザイナーで、パリコレに22年連続で参加。一方、輝かしいキャリ