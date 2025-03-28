【UEFA女子チャンピオンズリーグ】チェルシー 3−0 マンチェスター・シティ（日本時間3月28日／スタンフォード・ブリッジ）【映像】長谷川唯、「魂のスライディング」で大ピンチ回避なでしこジャパンの司令塔が、ディフェンスでも現地サポーターを釘付けにした。マンチェスター・シティに所属するMF長谷川唯の試合を通じた献身が称賛されている。長谷川は日本時間3月28日、UEFA女子チャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのチェ