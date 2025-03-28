¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè60²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï28Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Î¥Ù¥¹¥È18¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£º´Æ£Î´ÂÀÏº¤Ï28Æü¤Î4ÆüÌÜ6R¤Ç3¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ03¤Î±ÔÈ¯¤ò·è¤á¡¢ÆâÏÈÄú¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æº¹¤·¤Ë¹½¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÊÂÁö¤·¤¿¿¼Àî¿¿Æó¡¢¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¢±óÆ£¥¨¥ß¤È¤Î·ã¤·¤¤Æ»ÃæÀï¤òÀ©¤·¤Æ2Ãå¡£ÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÇSG½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¿­¤ÓÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿å¤Î¤Ä¤«¤ß¤¬´Å¤¤¤Î¤Ç