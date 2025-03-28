「巨人６−５ヤクルト」（２８日、東京ドーム）ヤクルトは悪夢のサヨナラ負け。最大５点リードを守り切れず、大逆転負けを喫した。プロ初の開幕投手を務めた先発奥川が６回無失点の好投。打線は五回に戸郷を攻略し、一挙４点を入れた。だが、５点リードの八回に山本がキャベッジに２ラン被弾。九回は守護神・田口が３点リードを守り切れず、５安打３失点で延長に持ち込まれた。十回は清水が若林に左越えの一打を浴び、サヨ