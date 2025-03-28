ヴァンドームブティック(VENDOME BOUTIQUE)とフェイラー(FEILER)のコラボレーションアクセサリーセット「ラブリードッグス(LOVELY DOGS)」の第2弾が登場。2025年3月28日(金)より発売される。“犬やてんとう虫”モチーフのアクセサリー＆ポーチをセットに2024年12月に初登場し、話題を集めたヴァンドームブティックとフェイラーのコラボレーションアイテム「ラブリードッグス」。第2弾となる今回は、ヴァンドームブティックの愛らし