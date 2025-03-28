◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６ｘ―５ヤクルト＝延長１０回（２８日・東京ドーム）巨人が劇的なサヨナラで開幕戦を白星で飾った。延長１０回２死二塁、若林楽人が左翼の頭を超えるサヨナラ打を放った。最大５点のビハインドがあったが、「２番・右翼」で先発出場したキャベッジが８回に来日１号となる右越え２ランを放ち反撃開始。９回に１番・若林がこの日３安打目となる右前適時打を放ち２点差に迫ると、一死満塁から吉川尚