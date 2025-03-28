日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（2月）、PCEデフレータ（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 個人所得・支出（2月）21:30 予想0.4%前回0.9%（個人所得・前月比) 予想0.5%前回-0.2%（個人支出・前月比) PCEデフレータ（2月）21:30 予想0.3%前回0.3%（PCEデフレータ・前月比) 予想2.5%前回2.5%（PCEデフレータ・前年比) 予想0.3%前回0