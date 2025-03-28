PCEデフレータ（2月）21:30 結果0.3% 予想0.3%前回0.3%（PCEデフレータ・前月比) 結果2.5% 予想2.5%前回2.5%（PCEデフレータ・前年比) 結果0.4% 予想0.3%前回0.3%（PCEコアデフレータ・前月比) 結果2.8% 予想2.7%前回2.7%（2.6%から修正）（PCEコアデフレータ・前年比)