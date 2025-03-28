「巨人−ヤクルト」（２８日、東京ドーム）巨人・キャベッジが土壇場九回の死球に激高した。九回２点差に迫り、なお１死一、三塁。田口の内角球は右手甲に当たる死球となり、田口に向かって鬼の形相で言葉を叫んだ。右手を大きく振るジェスチャーで激怒したが、そのまま出場した。ただ、この死球で１死満塁と好機拡大。続く吉川の適時打で追いついた。その後のチャンスは行かせず、延長に突入した。キャベッジはこの日、