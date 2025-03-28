6回ロッテ無死一、三塁、西川が左前にプロ初安打となる勝ち越し打を放つ＝みずほペイペイドームロッテが逆転勝ち。0―1の六回に小川と西川の連続適時打、藤原の2点打や佐藤の2ランで一挙6点を挙げた。2番手で2回無失点の中森が白星。ソフトバンクは好投していた有原が突如崩れて、9年ぶりの開幕戦黒星を喫した。6回、2ランを放ちガッツポーズするロッテ・佐藤＝みずほペイペイドーム6回、ロッテ・佐藤（手前左）に2ランを浴びた