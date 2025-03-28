16歳男子突っ込みどころが多すぎる！妻の献身が台無し？勤続43年、定年退職を迎えた夫の軽口／自分ミュージアムへようこそ 第1話（1）『スパあんこうの胃袋』の著者・あきばさやかさんの創作コミック第2弾『自分ミュージアムへようこそ』が登場！さまざまな境遇で暮らす人のもとに、ある日突然届いたもの。それは「人の心を映す」という、不思議なミュージアムへの招待状でした。夫と息子の3人で暮らす三輪歩。最近の歩の悩みは